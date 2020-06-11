بيغوم تستأنف ضد سحب جنسيتها البريطانية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





قالت وزارة الداخلية البريطانية إن العروس الجهادية شاميما بيغوم تتحمل وحدها مسؤولية تجريدها من جنسيتها البريطانية بعد أن اختارت مغادرة المملكة المتحدة والسفر إلى سوريا والانضمام إلى داعش.

واستمعت محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الخميس، لدعوى من بيغوم تعتقد فيها أن جنسيتها التي تم سحبها العام الماضي يجب استعادتها لأنه لم يكن لديها "استئناف عادل وفعال" ضد قرار الحكومة بتجريدها من الجنسية.

لكن المحامي العام السير جيمس إيدي، الذي يمثل وزارة الداخلية البريطانية، قال إن عدم قدرة السيدة بيغوم على المشاركة الكاملة في الاستئناف كان لأنها قررت مغادرة بريطانيا والانضمام إلى داعش.

ويتم بث جلسة الاستماع التي تستغرق يومين قبل اللورد جاستيس فلو، والليدي جاستينغ كينغ، واللورد جاستيس سينغ على الهواء مباشرة على قناة يوتيوب القضائية، ومن المتوقع أن تحتفظ محكمة الاستئناف بحكمها إلى تاريخ لاحق.

وكانت شاميما بيغوم البالغة من العمر الآن 20 عامًا، واحدة من ثلاث تلميذات من شرق لندن سافرن إلى سوريا للانضمام إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) في فبراير 2015، وعاشت تحت حكم الدولة الإسلامية لأكثر من ثلاث سنوات.

سحب الجنسية

وتم العثور على بيغوم وهي حامل في شهرها التاسع، في مخيم للاجئين السوريين في فبراير من العام الماضي، مما دفع وزير الداخلية آنذاك ساجد جافيد إلى سحب جنسيتها البريطانية في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وفي العام الماضي، اتخذت بيغوم إجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية في المحكمة العليا ولجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة، وهي محكمة متخصصة تنظر في الطعون في قرارات سحب الجنسية البريطانية لشخص ما لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي فبراير 2020، قضت "اللجنة المستقلة للتحكيم الداخلي" بأن قرار سحب الجنسية البريطانية للسيدة بيغوم لم يجعلها عديمة الجنسية، وبالتالي كانت قانونية ، حيث كانت "تحمل جنسية بنغلاديش" في وقت اتخاذ القرار.

ووجدت المحكمة أيضًا أن بيغوم "لا يمكنها لعب أي دور ذي مغزى في الاستئناف الذي تقدمه، وأن الاستئناف، إلى هذا الحد، لن يكون عادلاً وفعالًا"، لكنها قضت بأن "لا يترتب على ذلك استئنافها بنجاح".

كما تم رفض تحدي بيغوم لقرار وزارة الداخلية برفض السماح لها بدخول المملكة المتحدة من أجل متابعة استئنافها بشكل فعال.

قرار غير قانوني

وقال المستشار توم هيكمان، الذي افتتح قضية بيغوم في جلسة الاستماع عن بعد يوم الخميس، إن القضية الرئيسية في استئنافها هي ما إذا كان غياب "وسيلة عادلة أو فعالة للطعن في قرار حرمانها من جنسيتها البريطانية" يجعل القرار غير قانوني.

وقال للمحكمة: "من المبادئ الأساسية لقانوننا أن القرارات التنفيذية لا يمكن أن تصمد حيث لا يتم الامتثال لمتطلبات العدالة الطبيعية".

Advertisements

وقال السير جيمس الذي يمثل وزارة الداخلية في مرافعته، إن عدم قدرة السيدة بيغوم على المشاركة الكاملة في الاستئناف كان لأنها قررت مغادرة بريطانيا والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية

ورد هيكمان: "في هذه الحالة هناك انتهاك واضح للعدالة الطبيعية"، وأن استئناف السيدة بيغوم ضد الحرمان من جنسيتها يجب السماح به "لأنه لا يمكن متابعة الاستئناف بطريقة تلبي حتى الحد الأدنى من متطلبات العدالة إجراء".

لا طعن عادلا

وقال أيضًا إن وزير الداخلية السابق ساجد جاويد كان قال إن بيغوم لم يكن لديها طعن عادل أو فعال عندما اتخذ قرار سحب جنسيتها البريطانية.

وقال هيكمان إن قضية السيدة بيغوم كانت "الحالة الأولى التي رأت فيها لجنة الاستئنافات المستقلة أن المستأنف لا يمكن أن يكون لديه استئناف عادل وفعال".

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، رفضت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة "مطالبة المستأنف بالسماح بدخول البلاد" لمواصلة تحديها لقرار سحب جنسيتها البريطانية و "اقترحت ... أن استئناف المستأنف قد يكون إلى أجل غير مسمى أو حتى شطب تماما ".

وقال هيكمان "بعبارة أخرى ، نتيجة عدم قدرة المستأنف على الحصول على استئناف عادل وفعال يعني أن قرار وزير الداخلية يعلق إلى أجل غير مسمى وربما إلى الأبد دون أن يكون هناك قرار قضائي بشأن الأسس الموضوعية ( من نداء السيدة بيغوم).

طفلة وغادرت

وأشار هيكمان إلى أن السيدة بيغوم، التي بقيت في مخيم الروج في سوريا، كانت في الخامسة عشرة من عمرها فقط عندما غادرت المملكة المتحدة، قائلة: "إنها لم تأخذ حتى اختبارات GCSE".

وأضاف: "الأشياء الوحيدة الواضحة هي أن شمايما بيغوم كانت طفلة عندما غادرت المملكة المتحدة وتأثرت بذلك".

ورد محامي وزارة الداخلية السير جيمس إيدي في مذكرات مكتوبة: "حقيقة أن المستأنف لم يتمكن من الانخراط الكامل في إجراءات الاستئناف القانونية كانت نتيجة لقرارها مغادرة المملكة المتحدة، والسفر إلى سوريا ضد مشورة وزارة الخارجية والكومنولث والتوافق مع داعش".

وأضاف: وأدى ذلك إلى احتجازها في ظروف شبيهة بالاحتجاز في دولة أجنبية على يد طرف ثالث، هو قوات الدفاع السورية وهذا "لم يكن نتيجة أي إجراء من قبل وزير الخارجية ولم يكن لقرار الحرمان أي تأثير سببي على المستأنف في هذا الصدد."

وأضاف السير جيمس أن السيدة بيغوم كانت قادرة على التحدث إلى محاميها، وجادل بأن "حقيقة أنه قد لا يكون من الممكن عكس مستوى الوصول إلى المشورة القانونية التي ستكون متاحة إذا كان شخص ما في الحرية في المملكة المتحدة لا تعني أن الإجراءات غير عادلة ".