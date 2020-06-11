نتانياهو يرحب بقرار ترمب بشأن "الجنائية الدولية"

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رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقرار الولايات المتحدة الخميس السماح بفرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يأمر بفتح تحقيق حول جنود أميركيين. وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحافي "إن هذه المحكمة مُسيَّسة وشغلها الشاغل هو ملاحقة إسرائيل والولايات المتحدة والديموقراطيات الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان. ولكنها تغض الطرف عن قتلة حقوق الإنسان الأسوأ في العالم بما في ذلك النظام الإرهابي في إيران".

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