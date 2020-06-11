شكرا لقرائتكم خبر عن النص الكامل لتقرير تشريعية النواب حول "قانون الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر النص الكامل للتقرير البرلماني للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عٌشر أعضاء البرلمان بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

ويٌشكل مجلس الشيوخ، حسب مشروع القانون من 300 عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

ويجمع النظام الانتخابي بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضواً بكل منها، و تقسم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة علي مستوي الجمهورية و27 دائرة بنظام الفردى، و يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لهن ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.

وتُقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.