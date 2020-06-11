شكرا لقرائتكم خبر عن النص الكامل لتقرير "خطة البرلمان" عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الجلسات العامة القادمة بمجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة النهائى والعام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وقد أوصى بإضافة مبلغ 4.5 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى.

وأوصت اللجنة بإضافة مبلغ مليار جنيه بالباب الثانى بموازنة قطاع الطب الوقائى لشراء مستلزمات الوقاية والحماية الخاصة بالأطباء لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

كما أوصى التقرير أيضا بإضافة مبلغ 500 مليون جنيه لصالح مستشفيات وزارة الصحة والسكان، و1.5 مليار جنيه بالباب الثانى من موازنة المستشفيات الجامعية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و500 مليون جنيه لحافز الجودة للمعلمين بالصفين الثالث والثانى الابتدائى، و500 مليون جنيه بموازنة مجلس النواب توجه لصالح مجلس الشيوخ فى حالة إجراء الانتخابات خلال السنة المالية.

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وينشر ”الخليج 365” النص الكامل للتقرير