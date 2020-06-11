شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعديلات قانون مجلس النواب والحقوق السياسية قبل مناقشتها تحت القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر النص الكامل للتقرير البرلماني للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عٌشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخاباتوالمزمع مناقشتهم خلال الجلسات العامة للبرلمان الاسبوع القادم.

ويٌشكل مجلس النواب، من 596 عضواً 568 ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، 28 نائبا معين، حيث نصت مادة (1) المعدلة، على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتضمن تعديل المادة (3) بقانون مجلس النواب، أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-1



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-2



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-3



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-4



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-5



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-6



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-7



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-8



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-9



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-10



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-11



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-12

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تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-13



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-14



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-15



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-16



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-17



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-18



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-19



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-20



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-21



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-22



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-23



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-24



تعديلات-قانون-مجلس-النواب-والحقوق-السياسية-قبل-مناقشتها-تحت-القبة-25