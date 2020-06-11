شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين: تلقينا اليوم بلاغات بـ8 حالات إصابة واشتتباه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن تفعيل خط الأتوبيسات المجهزة لنقل المصابين بفيروس كورونا بالقاهرة الكبرى إلى المستشفيات مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للسائقين والمرافقين خلال نقل المصابين، مضيفة أن النقابة تلقت عبر خطها الساخن اليوم الخميس 8 حالات اصابة و اشتباه بفيروس كورونا .



وأضافت فاطمة الزهراء فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللجنة لم تتلقى اليوم الخميس اى حالات وفاة وسط الأعضاء، موضحة أن النقابة ستتعاقد مع هيئة الإسعاف بشأن توفير سيارات اسعاف لنقل المحامين المصابين على مستوى الجمهورية و لتوفير أنابيب الأكسجين .



وكانت النقابة العامة للمحامين، أكدت من قبل أنه تم استخراج 1137 خطاب علاج للأعضاء، بينها 83 خطاب خاص بالتحاليل والأشعة، و1054 خطاب علاج متنوع، مضيفة أنها تلقت 12 بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية، والتى حوت 8 إصابات بفيروس كورونا، و4 حالات مشتبه فى إصابتهم.



وأضافت النقابة أنه نظراً لصعوبة إيجاد أسرة بمستشفيات العزل خاصة بمحافظتى القاهرة والجيزة فإن اللجنة تعمل على إعطاء الإرشادات الطبية بناء على استشارة طبيب النقابة طبقاً لبوتوكولات العلاج المعلنة من خلال وزارة الصحة بشأن العزل المنزلى، لحين توفير أسرة فى ظل أيام صعبة تشهدها الدولة والمجتمع الأقليمى والدولى فى مواجهة انتشار المرض.