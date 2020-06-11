صحة النواب: ڤيروس كورونا تحور للأضعف.. والمتعاف منه يحصل على مناعة دائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: أن من رحمة المولى عز وجل بالبشرية، أن فيروس كورونا ليس مزمنا، موضحا أن COVID 19 لا يسيطر على نواة الخلية، وهو ما لا يجعله مثل فيروس سي، والإيدز.

وتابع أبو العلا في اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان نص ساعة طب، لو كان فيروس كورونا مزمنا لحدثت كارثة، خصوصا وأنه سريع الانتشار، فضلا عن أن نسبة الوفيات بسببه ليست كبيرة مقارنة بفيروس سارس في مراحله الأولى، وكذلك الإيبولا الذي يتسبب في وفاة نصف المصابين به، وكذلك الطاعون.

وأوضح النائب، أن نسبة الوفيات ممن تم عمل مسحات لهم على مستوى العالم ما بين ٣،٥% إلى ٥%، وفي مصر لم يتعدى نسبة ال١٣ في المليون من عدد السكان، قائلا: نسبة الوفيات بالفيروس في مصر أقل كثيرا من وفيات السرطان وحوادث الطرق.

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وأكد أبو العلا، أنه ثبت علميا أن الفيروس لا يعود للمصاب مرة أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن المصاب يحصل على مناعة دائمة ضد الفيروس طالما لم يتحور.

وفيما يتعلق بتحور COVID 19، أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه ثبت علميا أن تحوره للأضعف والأعراض بدأت تكون خفيفة، كما أن الأعراض الصعبة تكون عند أصحاب الأمراض المزمنة ولا تتعدى ٢% من المصابين.

وتحفظ أبو العلا، على ما ذكرته منظمة الصحة العالمية بأن الأعراض الخفيفة لا تكون سببا في العدوى، مؤكدا أن ذلك غير صحيح وليس معنى وجود بحث في ذلك بسنغافورة إنه يمكن تعميمه، قائلا: لدينا علماء في هذا المجال يجب أن نثق بهم.

ووجه أبو العل، رسالة طمأنة، قال فيها: تفائلوا بالخير فترة وهتعدي.. وهتعدي أقرب مما نتخيل، مشددا على ضرورة استمرار الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة وأهمها ارتداء الكمامات والمطهرات.