كورونا في الوطن العربي: على أعتاب الـ400 ألف إصابة.. ودولة تنجح في السيطرة على الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 398 ألفًا و732 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 5230 حالة.

لم يتحرك مؤشر الإصابات والوفيات في تونس، منذ أن أعلنت سيطرتها على الفيروس، ولم تسجل جزر القمر إصابات اليوم.