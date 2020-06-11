بعد إعلان خطة التعايش.. غرفة المنشآت توضح ضوابط التسكين بالفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، عن إلزام وزارة السياحة والآثار، الفنادق بتعقيم الغرف وتهويتها لمدة 12 ساعة بين تسكين كل نزيل والآخر، وتطبيق الحجر الصحي على العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية قبل المغادرة بغرض الإجازة الاعتيادية وعند العودة للعمل بالمدن السياحية.

وبدأت الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها، مطلع الشهر الجاري، وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة ووفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار الشاعر في تصريح لمصراوي، إلى ضرورة قيام الفندق بالإخطار في حال ظهور أي حالة إصابة أو الاشتباه في إصابة بفيروس كورونا لوزارة الصحة والسكان، والسماح باصطحاب الأطفال بحد أقصي طفلين مرافقين بالغرفة على أن تكون أعمارهم أقل من 12 عاما.

وأشار إلى أن طريقة الحجز يتم حاليا عن طريق الاتصال بالفندق أو عن طريق الانترنت "الأونلاين"، موضحاً أنه في حال زيادة الإقبال على الفندق الذي وصلت نسبة التسكين فيه 50% يحظر على الفندق استقبال النزلاء والاكتفاء بالنسبة المقررة والمعلنة أعلاه حتى لا يتعرض للعقوبة القانونية كون هناك مراقبة مشددة من قبل غرفة الفندق ووزارة السياحة والآثار.

وعن مصير أموال النزلاء الحاجزين في الفنادق حال عدم حصولها على إذن بإعادة التشغيل، أوضح الشاعر، أن الأموال سترد في حال إذا كان لدى الفندق حجوزات مسبقة، وعند الفحص والتفتيش اتضح أن الفندق غير مستوفي لاشتراطات الضوابط المعتمدة، ولم يحصل على إذن بإعادة التشغيل، فيتم إلزامه برد اﻷموال للنزلاء فورا ودون تردد تجنبا للعقوبات الفانونية.

وتابع: "اللي مش هياخد أمر تشغيل وعنده نزلاء حاجزين مطالب برد الأموال إليهم طبقا لقرار غرفة الفنادق، ومفيش مجال لمخالفة الضوابط المعلنة، والفندق اللي محقق الضوابط هياخد أمر تشغيل، والغير مستوف مش هياخد تشغيل من الأساس".

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من جانبه، كشف محمد فاروق، عضو غرفة شركة السياحة، عن أسعار الإقامة في الفنادق السياحية للمصريين -(لليلة الواحدة)- في ظل عمل الفنادق والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأوضح فاروق لمصراوي، أن الأسعار تبدأ من 800 جنيه وحتى 3500 جنيه لليلة الواحدة في فنادق 3 و4 و5 نجوم، مشيرا إلى وجود إقبال كبير من المواطنين على السياحة الداخلية في ظل الأسعار المميزة للفنادق.

وكانت وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، وضعت ضوابط عامة يجب الالتزام بها لتشغيل الفنادق اعتبارا من يوم 15 مايو الماضي، بإمكانية تشغيلها بنسبة 25% وفق اشتراطات وضوابط صحية وضعتها وزارة الصحة والسكان، في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

وشددت الغرفة، على جميع أعضائها بعدم تشغيل الفندق إلا بعد الحصول على تصريح تشغيل من وزارتي السياحة والآثار والصحة وفقا للضوابط المعلنة سابقا والمعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء.

وفتحت الفنادق أبوابها يوم 15 مايو الماضي، بقوة 25%، أمام النزلاء المصريين -السياحة الداخلية- وذلك وفقا ﻹعلان وزارة السياحة والآثار، وفق اشتراطات وضوابط صحية وضعتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ومن بينها إلزام الفنادق بالحصول على شهادة التزام بالضوابط الصحية كشرط للتشغيل واستقبال النزلاء، بجانب التعاقد مع شركة عالمية للإشراف على مدى مطابقة العمل للاشتراطات الصحية.

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