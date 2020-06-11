بعد نقل الخفاش وآكل النمل لفيروس "كورونا"، الصين تتخذ إجراءاتٍ جديدة

بعد أن إرتبط إسم الخفاش وآكل النمل الحرشفي بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد في الصين، بات الحيوانان تحت أنظار بكين الساعية للمحافظة على ثروتها الحيوانية من جهة، وعلى تعافيها من الوباء من جهة أخرى.

وقد شطبت الصين عقاقير مستخرجة من فضلات الخفافيش ومن آكل النمل الحرشفي من لائحتها الرسمية للأدوية التقليدية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأفادت صحيفة "هيلث تايمز" التابعة للصين، أن آكل النمل الحرشفي بقي خارج لائحة الأدوية الصينية الرسمية لهذا العام، إضافة إلى مواد أخرى من بينها أدوية مصنوعة من براز الخفافيش.

ويعتقد بعض العلماء أن آكل النمل الحرشفي، وهو أكثر الثدييات التي تتم التجارة بها في العالم، هو المضيف المحتمل لفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في سوق في مدينة يوهان الصينية العام الماضي.

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وتباع حراشفه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، إذ يتم إستخدامها بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي، رغم أن رأي العلماء يؤكد أن حراشفه ليس لها قيمة علاجية.

وقد منحت هيئة الغابات الصينية الجمعة، آكل النمل الحرشفي أعلى مستوى من الحماية في البلاد بسبب وضعه المهدد.

وحظرت الصين في الأشهر الأخيرة بيع هذه الحيوانات البرية لأهداف غذائية، مشيرة إلى خطر إنتشار الأمراض إلى البشر، إلا أن التجارة بها لا تزال قانونية لأغراض أخرى بما فيها البحوث والطب التقليدي.

ورحب الصندوق العالمي للطبيعة بخطوة الصين لرفع مستوى حماية هذه الحيوانات.