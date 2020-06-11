منظمة الصحة العالميّة تتشاور مع السعوديّة لإتخاذ قرارٍ حول موسم الحج لهذه السنة

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتشاور مع المملكة العربية السعودية في مسألة تأجيل موسم الحج لهذا العام، موضحة أن "السعودية لم تتخذ قرارا بعد بتأجيل موسم الحج".

وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط،، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن قرار مستقبل موسم الحج في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه في حالة الإستقرار على عودة الحج سوف يراعي شروطا صحية معينة، وسوف يكون بالتنسيق بين المنظمة العالمية والمؤسسات السعودية.

وأكدت سمهوري أن "تخفيف قيود التباعد الإجتماعي في العالم يخضع للعديد من العوامل منها ماهو إقتصادي وإجتماعي وكذلك صحي"، متابعة "هناك عوامل تتعلق بقدرة الدولة على توفير مستويات من الرعاية الصحية".

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وكانت بعض وسائل الإعلام قد تحدثت عن قرار سعودي قد يصدر قريبا ربما يتعلق بتخفيض كبير في أعداد الحجاج، لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف.

ويبلغ عدد الحجاج سنويا نحو 2.5 مليون وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويا.