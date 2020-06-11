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بايدن يدعو مؤسس فيسبوك لتغيير ضوابط الإعلانات والخطاب السياسي

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دعا المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن شركة "فيسبوك" إلى التحقق من صدق إعلانات المسؤولين السياسيين خلال الأسبوعين السابقين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر، وفقًا لروسيا اليوم.

 

ووجه بايدن رسالة مفتوحة إلى مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لـ "فيسبوك" طلب فيها محو المعلومات المغلوطة المنتشرة على نطاق واسع،

وأن تكون هناك ضوابط واضحة "تطبق على الجميع بمن فيهم دونالد ترامب، تمنع سلوك التهديد والكذب بشأن كيفية التصرف أثناء الانتخابات".

 

وتزيد هذه الخطوة الضغط على "فيسبوك"، التي تعفي ما ينشره السياسيون من برنامجها للتحقق من المحتوى من

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جانب طرف ثالث، من أجل تغيير سياساتها حيال الإعلانات السياسية والخطاب السياسي.

 

وفي الأسبوع الماضي تعهد زوكربرغ بمراجعة سياسات المحتوى بعد أن تعرضت الشركة لانتقادات بسبب عدم اتخاذها أي إجراء ضد منشور للرئيس الجمهوري ترامب صنفته شركة "تويتر" على أنه انتهاك لقواعدها.

 

كما استخدمت "تويتر" الشهر الماضي ولأول مرة إشارة إلى ضرورة التحقق من محتوى تغريدة لترامب عن التصويت عبر البريد الإلكتروني.

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