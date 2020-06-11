أسطول البحر الأسود الروسي يتسلم سفينة صواريخ رابعة

يتسلم أسطول البحر الأسود الروسي نهاية العام الجاري سفينة الصواريخ الصغيرة " غايفارون" من مشروع "بويان – إم"، وفقًا لروسيا اليوم.
وهي سفينة رابعة مزودة بصواريخ "كاليبر" المجنحة من مشروع "بويان – إم" تدخل تشكيلة أسطول البحر الأسود الروسي.
وأفادت إدارة الإعلام والعلاقات العامة التابعة لوزارة الدفاع الروسية بأن السفينة ستسلم لأسطول البحر الأسودبموجب اتفاقية وقعت بين وزارة الدفاع وأحد مرافق الصناعة الحربية الروسية.
وأوضحت الإدارة أن يوم 10 يونيو شهد انطلاق اختبار السفينة الراسية في ميناء مصنع السفن حيث سيختبر الأخصائيون جاهزية الأنظمة الرئيسية للسفينة محركاتها. ثم ستبدأ الاختبارات البحرية لسفينة "غايفارون" في مياهميناء نوفوروسيسك.
يذكر أن "غايفارون" هي سفينة صواريخ صغيرة من مشروع "بويان إم" البحري المطور. وتنتمي إلى الصنف الثالث للسفن حسب تصنيف البحرية الروسية.
وتبلغ إزاحتها 949 طنا، طولها 74.1 متر، عرضها 11 مترا. ويمكن أن تبقى السفينة في البحر لمدة 10 أيام مع طاقمها الذي يضم 36 فردا.
يذكر ان أسطول البحر الأسود تخدم فيه حاليا 3 سفن صواريخ صغيرة من مشروع "بويان" البحري وهي"فيشني فولوتشوك"، "أوريخوفو زويفو"، "إنغوشيا".
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