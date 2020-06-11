صفر إصابات.. سر نجاح تونس بين الدول العربية في مجابهة كورونا

الخانة "صفر" حلم يراود شعوب العالم؛ في حربها مع فيروس كورونا المستجد، والتي أعلنت تونس نجاحها في الانتصار عليه، بعد مرور ثلاثة أشهر منذ إعلان أول إصابة في 02 مارس 2020، إذ سرعان ما اتخذت الحكومة التونسية برئاسة إلياس الفخفاخ، عدد من إجراءات السريعة والتي تكللت بالنجاح.

إقرأ أيضًا.. السياحة العالمية تُعلن تونس وجهة آمنة

وبحسب وكالة "واس"، أعلنت اليوم الخميس، وزارة الصحة التونسية، عن عدم تسجيل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين فى حدود 1087، و 989 حالة شفاء، و 49 حالة وفاة ، و 49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهى بصدد المتابعة.

وعن السر في نجاح تونس في مجابهة فيروس كورونا، تحدثت النائبة صفاء الغريبي عضو مجلس النواب التونسي عن الكتلة الوطنية، لـ "بوابة الوفد"، قائلة :" إن تونس كانت من البلدان التي راهنت على التعليم والصحة وقد أثمرت هاته الرهانات وأعطت أكلها حين داهم العالم وباء كورونا".

وأوضحت "الغريبي" أن بلادها وضعت خطة بعد تكوين طاقم فني مختص في مقاومة الأوبئة يسهر على متابعة الأوضاع والتكيف معها، بتنسيق تام من سلطة

الاشراف، لافته إلى أنه كانت هناك أرادة سياسية قوية في مجابهة خطر الفيروس القاتل.

إقرأ أيضًا.. تونس تُقرر إعادة فتح قاعات السينما 14 يونيو المقبل

إجراءات جريئة

وأشارات عضو مجلس النواب التونسي، إلى أنه خلافًا لعديد من الدول منها المتقدمة التي تأخرت في إتخاذ الإجراءات اللازمة؛ كانت تونس سباقة نحو التدرج في مراحل المقاومة التي أنطلقت بحملات توعية، تبنتها جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وتابعت:" وأتخذت الحكومة قرارات جريئة في إجراء الحجر الصحي التام، الذي أعطى اكله بناء على حملات التوعية وتطبيق صارم للقانون، ثم تقرر غلق جميع الحدود، ووضع الوافدين على البلاد داخل مراكز معدة لإستقبالهم لمدة زمنية، للتاكد من سلامتهم، وكان لهذا الإجراء نتيجة إيجابية".

Advertisements

عدد التحاليل

وقالت النائبة عن الكتلة الوطنية، إن عدد التحاليل متواضع ، وذلك لكونها مركزة حيث قامت وزارة الصحة بإجراء 312 تحليلاً مخبريًا، من بينها 23 تحليلًا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 55891 شخصًا.

الأطقم الطبية:

وقدمت النائبة، الشكر للأطقم الطبية ومساعديها، الذين أظهروا حرفية عالية، أمكن من خلالها تقليص عدد الوفايات وتحقيق أرقاما قياسية في عدد الشافين نهائيًا، وذلك بالرغم من عدم توفر الإمكانيات اللازمة.

كما أثنت، على دور الجيش الأبيض، والجيش الأخضر التونسي، وقوات الأمن الداخلي، وعمال النظافة، والمجتمع المدني، وعي المواطنين، الذين أثمروا على النتائج المبهرة عالميًا، نجحت من خلالهم تونس تجاوز المحنة.

رفع حظر التجول:

وكان قد أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين الماضي، برفع حظر التجول المفروض منذ مارس لكبح انتشار فيروس كورونا مرجعا القرار إلى النجاح في السيطرة على الوباء.

وأعادت تونس بالفعل فتح المتاجر والأنشطة التجارية والمساجد والمقاهي والفنادق، بعد إغلاق كل الأنشطة تقريبا على مدار شهور.

حالات الإصابات بالكورونا في الوطن العربي

ولا تزال بعض الدول العربية تعانى من انتشار فيروس كورونا، إذ تصدرت اليوم الخميس السعودية قائمة أكثر الدول العربية من حيث الإصابات والتي وصلت إلى بـ 116 ألف حالة إصابة، تليها قطر بـ ٧٥ ألف و71 حالة، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بـ 40 ألف و986 حالة، تليها مصر بـ 39 ألف و726 حالة، وتختتم القائمة الكويت بـ 34 ألف و432 حالة إصابة.

أما عن قائمة حالات الوفاة، بالوطن العربي، فمصر تحتل صدارة الدول، بأكثر من 1377 حالة وفاة، تليها المملكة العربية السعودية بـ 857 حالة، وتأتي الجزائر في المركز الثالث بـ 741حالة، تليها العراق بـ 457 حالة، وتختتم القائمة السودان بـ 401 حالة وفاة.