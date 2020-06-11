الأمم المتحدة "قلقة" إزاء القرار الأمريكي بشأن الجنائية الدولية

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية الذين لهم علاقة بالتحقيقات مع أمريكيين، وفقًا لروسيا اليوم.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "تلقينا بقلق نبأ إقرار المرسوم الذييسمح بفرض عقوبات على مسؤولين معينين في المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن الأمم المتحدة أخذت بعين الاعتبار أيضا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول أن أي قيود سيتم تطبيقها بشكل يتوافق مع التزامات الدولة المستضيفة لمقرالأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة تتابع تطورات الأوضاع، مؤكدا أن "موقفنا بشأن ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب وعدم العدالة لا يزال بدون تغيير".
وأوضح أن الأمم المتحدة ستتابع كيف سيتم تطبيق القرار الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مرسوما حول فرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، الذين تعتبر واشنطن أنهم على علاقة بالتحقيقات ضد مسؤولين أمريكيين.
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