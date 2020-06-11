رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن محاولة لاغتياله

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه تلقى معلومات من مسؤولي الأمن حول محاولة اغتياله قبل يومين خلال زيارته إلى الموصل، وفقًالروسيا اليوم.
وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، اليوم الخميس: "تلقيت تقارير من الأجهزة
وأشار الكاظمي إلى أنه "شرفي لي التهديد، وأقول للاطراف السياسية إنني لست خائفا".
ولم يكشف رئيس الوزراء عن مزيد من اتفاصيل بشأن محاولة اغتياله.
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