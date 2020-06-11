رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن محاولة لاغتياله

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه تلقى معلومات من مسؤولي الأمن حول محاولة اغتياله قبل يومين خلال زيارته إلى الموصل، وفقًا لروسيا اليوم. لروسيا اليوم. وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، اليوم الخميس: "تلقيت تقارير من الأجهزة Advertisements الأمنية حول خطط قتلي خلال زيارة إلى الموصل". الأمنية حول خطط قتلي خلال زيارة إلى الموصل". وأشار الكاظمي إلى أنه "شرفي لي التهديد، وأقول للاطراف السياسية إنني لست خائفا". ولم يكشف رئيس الوزراء عن مزيد من اتفاصيل بشأن محاولة اغتياله.

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