كورونا.. الجزائر تسجل ارتفاعا في عدد المتعافين واستقرارا في الوفيات والإصابات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 9 وفيات و105 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 180 شخصا من الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، وفقًا لروسيا

اليوم.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 741، والإصابات إلى 10589، فيما وصل العدد الكلي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء

إلى 7254.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع في عدد المتعافين واستقرار في الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 8 وفيات و100 وإصابتين بالفيروس، فضلا عن 123 حالة شفاء في عموم البلاد.