مصر تخفف إجراءات كورونا وتفتح المساجد والكنائس مطلع يوليو

أعلن رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي عددا من القرارات لتخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا ؛ شملت عودة الصلاة في المساجد والكنائس بخمس محافظات وعودة الطيران للمدن الساحلية تمهيدا لعودة حركة السياحة. وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، إنه تم تعديل مواعيد الحظر الجزئي ليصبح من 8 مساء وحتى 4 صباحا بدلا من السادسة صباحا، إضافة إلى مد فترة عمل المحلات حتى السادسة مساء بدلا من الخامسة. كما قرر إعادة حركة السياحة والطيران للمحافظات الساحلية من أول يوليو المقبل، وبدء عودة الصلاة بالمساجد والكنائس بالمحافظات الأقل إصابة "البحر الأحمر - شمال وجنوب سيناء - مرسى مطروح - الوادي الجديد" من أول يوليو أيضا مع مراعاة الإجراءات الوقائية وتقييم الموقف أولا بأول. وأكد رئيس الوزراء استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات، علاوة على بدء استلام اشتراكات النوادي من 15 حتى 30 يونيو، مع استمرار العمل بقرار تخفيض العاملين بالدولة، ومن ضمنهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات اللواتي يعلن الأبناء.



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