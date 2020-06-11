محاكم تفتيش واستمارات سرية لمعرفة المعتقدات الدينية للطلبة بإيران

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وجاء في تقرير لموقع تلفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض، أن“إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم الإيرانية، قامت بتوزيع استمارات سرية، في شهر أبريل الماضي على عدد من مدارس العاصمة طهران، تتضمن التفتيش عن المُعتقدات، والتصنيف الأيديولوجي للطلاب والمعلمين“.
وأشار التقرير إلى أن إحدى الاستمارات المقدمة للطلاب الإيرانيين، تُظهر بالإضافة إلى معلومات الهوية وإقامة الطلاب وأولياء أمورهم، أنه يجب على مسؤولي المدرسة تقديم تفاصيل عن معتقدات الطلاب.
وأضاف أن الاستمارة تصنف الطلاب إلى مجموعات: ”شيعية“، و“سنية“، و“مسيحية“، و“يهودية“، و“بهائية“، و“صوفية“، و“زرادشتية“، وغيرها من ”الفرق والتيارات“ في إيران.
وتابع التقرير:“رغم ما تؤكد عليه المادة الـ23 من الدستور الإيراني بحظر التفتيش عن المُعتقدات، إلا أن المؤسسات الأمنية والقضائية للنظام الإيراني قامت على مدى العقود الأربعة الماضية، بمقاضاة وإدانة العديد من المواطنين نظرًا لأديانهم وطوائفهم“.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.