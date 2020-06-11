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تركيا تعلن عن فتح جسر جوي مع ليبيا لدعم حكومة الوفاق

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 يونيو 2020 10:13 مساءً - مشاركة

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وقالت حكومة الوفاق، الخميس، إن “4 طائرات عسكرية تركية من نوع C130 هبطت في مصراتة”، مؤكدة أنها تحمل دعماً لوجستياً.

كما أضافت أن “13 طائرة تركية دخلت الأجواء الليبية اليوم”.

وكشف موقع “فلايت رادار” الإيطالي، في وقت سابق اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من غرب ليبيا.

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مرتزقة وسلاح

يذكر أن تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من مرة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى ميليشيات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الليبي، على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد.

يأتي هذا في وقت تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى محاولة حض كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي على استئناف الحوار والمفاوضات، بغية السعي إلى التوصل لحل سياسي.

وكانت الإمارات ومصر التي أطلقت السبت مبادرة حوار ليبية ليبية، حذرتا مساء الأربعاء من استمرار التصعيد العسكري، مؤكدة أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الناجع للأزمة الليبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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