كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر "نتنياهو" يحذر من إعادة فرض القيود إذا استمر ارتفاع الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، بأن إسرائيل ستشهد زيادة حادة في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، محذرا من إعادة فرض القيود على الحركة إذا استمر ارتفاع عدد الإصابات، مشدداً على ضرورة "الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين".

في المقابل، أوضح "نتنياهو" أن "الاقتصاد للإسرائيلي يتعافى شيئا فشيئا بعد تضرره من الجائحة وتبعاتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 18461، بينها 15214 حالة شفاء.