كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تسجل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، عن تسجيل 987 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مع رصد 1021 حالة شفاء.

وقال قوجة: إن العدد العام للمصابين بفيروس كورونا إلى 174023 حالة، وحصيلة المتوفين إلى 4763، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 147860 شخصا بعد تسجيل 1021 حالة شفاء جديدة، فيما أشار قوجة إلى أن نسبة المتعافين وصلت إلى مستوى نحو 85%.