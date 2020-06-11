الكاظمي: هناك تقارير أمنية وصلتني بوجود مخطط لإغتيالي

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الخميس، إن هناك تقارير أمنية وصلتني بوجود مخطط لاغتيالي خلال زيارة الموصل، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الكاظميعلى أن الحوار الذي سينطلق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، سيعتمد على رأي المرجعية والبرلمان وحاجة البلاد، لافتاً إلى أن "العراق يعتمد على حفظ سيادته في الحوار مع أمريكا".

وأضاف: "نرفض المزايدات السياسية من البعض وعمر حكومتي الحقيقي أسبوع واحد فقط"، موضحاً حول استقطاع الرواتب أن "أخطاء المراحل السابقة قادت إلى الانهيار الماضي، وهذه المزايدات تأتي من قبل من يريد استمرار استنزاف الدولة، ومصرون على الإصلاح الشامل".

وتابع: أن "هدف حكومتي هو الوصول لانتخابات نزيهة، وحماية الاقتصاد من الانهيار وحفظ هيبة الدولة"، منوهاً إلى أن الحكومة ستعيد الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين، "خلال الأيام المقبلة".