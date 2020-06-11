انطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية المحتضنة لأقسام تحضير شهادة التقني العالي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية المحتضنة لأقسام تحضير شهادة التقني العالي برسم الموسم الدراسي 2020-2021، ستنطلق ابتداء من يوم الاثنين 22 يونيو وستستمر إلى غاية 22 يوليوز 2020.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أن عملية التسجيل ستتم عبر بوابة شهادة التقني العالي (e-BTS) والموجودة على الموقع الإلكتروني https://e-bts.men.gov.ma أو عبر الموقع الإلكتروني فضاء المتمدرس بمنظومة مسار للتدبير المدرسي عبر الرابط https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris.

وأضاف البلاغ أنه يشترط لولوج السنة الأولى لأقسام تحضير شهادة التقني العالي، أن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المناسبة للتكوين، وألا يتجاوز سنه 23 سنة عند متم شهر شتنبر 2020.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع، للمزيد من المعلومات، على المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 8 يونيو 2020، تحت رقم 027×20 بالموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma.