وزارة الصحة تنفي صحة مخطط متداول حول رفع الحجر الصحي

نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، صحة مخطط متداول حول رفع الحجر الصحي في البلاد.

وقالت الوزارة، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت وثيقة باللغة الفرنسية تحمل اسم “مخطط رفع الحجر الصحي” منسوبة إلى وزارة الصحة.

وأضافت أنها إذ تنفي نفياً قاطعاً إصدارها لأية وثيقة رسمية تحمل هذا الاسم، تدين هذه التصرفات، وتحذر من كل ما من شأنه أن يقوض جهودها في مكافحة جائحة كوفيد-19.​

وكانت وزارة الصحة حددت بمعية وزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء، شروط تخفيف قيود الحجر الصحي في منطقتين مختلفتين موزعتين على جهات المغرب، حسب الحالة الوبائية في كل عمالة وإقليم، إذ ستعرف المنطقة (1) تخفيفاً بسبب تراجع تسجيل إصابات فيروس كورونا المستجد فيها، بينما ستستمر القيود داخل العمالات، والأقاليم المصنفة في المنطقة (2).

وقال بلاغ للوزارتين، بعد إعلان تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز، إن الخروج في الأقاليم والعمالات التابعة للمنطقة 1 سيكون دون حاجة لرخصة نقل استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة، أو الإقليم، مع استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.