وزارتي الصحة والتعليم تتفقان على التنسيق لتنزيل بنود الاتفاق المبرم مع الأطباء

اتفقت وزارتا الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الاستمرار في التنسيق لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي قد تعترض أيا من بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان.

وأبرزت الوزارتان، في بلاغ توضيحي مشترك اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقده مؤخرا الكاتبان العامان لقطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وشارك فيه ممثلون عن الوزارتين، بدعوة من وزير الصحة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خصص لدراسة حصيلة تنزيل بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان من جهة، ومناقشة وتوضيح بعض النقاط الواردة في البلاغ الصادر عن ممثلي هذه المكاتب بتاريخ 07 يونيو 2020 من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، يوضح المصدر، أشاد الطرفان بالخطوات العملية المتخذة لتنزيل اتفاق 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان، خاصة ما يتعلق بسريان مفعول البند المتعلق بالرفع من قيمة التعويض عن المهام المخصص لطلبة السنة السابعة في الطب ابتداء من يناير 2020 على أن يتم صرف هذه المستحقات ابتداء من الشهر القادم.

وتمت الإشادة أيضا بالخطوات المتخذة لرصد ميزانية خاصة بمنح طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في إطار ميزانية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛ وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بدبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في طب الأسنان، وذلك بحذف الضابطة ن د 17 ومن خلالها حذف الميزة، وتغيير تسمية “الامتحان الوطني للتأهيل” إلى “الامتحان السريري لطب الأسنان”، مسجلا أنه تم عرض هذه التعديلات على السيدة والسادة عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان قصد استكمال المساطر المعمول بها ونشره في الجريدة الرسمية.

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كما أشاد الطرفان، بالمصادقة في المجلس الحكومي المقبل على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الجامعية بإدراج طلبة السنتين الرابعة والخامسة ضمن قائمة الطلبة المستفيدين من منحة السلم الثاني وطلبة السنتين السادسة والسابعة ضمن قائمة الطلبة المستفيدين من منحة السلم الثالث والبدء في تنفيذه كما ورد في الاتفاق؛

وخلال الاجتماع، يضيف البلاغ، تمت الإشادة كذلك بالرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة التعاقدية بإضافة 100 منصب ابتداء من سنة 2020، وعلى مدى خمس سنوات، مؤكدا أنه تمت الاستجابة الكلية لهاته النقطة من طرف وزارة الصحة بالتدرج، وخصص ما مجمله 800 منصب برسم سنة 2020. وفي الاتجاه نفسه، خصص 50 منصبا لمباراة الإقامة غير التعاقدية.

كما شكل الاجتماع، مناسبة للإشادة بتخصيص 25 منصبا لمباراة توظيف الصيادلة مع إمكانية إضافة 10 مناصب أخرى برسم سنة 2020، وتنفيذ حصة التعيينات للقيام بالتداريب بالنسبة لطلبة السنة السابعة في الطب منذ شهر دجنبر 2019، فضلا عن رصد ميزانية خاصة لتأهيل فضاءات التداريب السريرية لطب الأسنان، واقتناء الأدوات والمستلزمات الخاصة بها.