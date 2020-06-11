ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في تركيا

الخميس 11 يونيو 2020

قالت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية، بلغ حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، نحو 3 ملايين 971 ألف شخص، بنسبة بطالة بلغت 13.2%، بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.0%.



وخلال مارس/ الماضي، انخفض عدد العاملين بمقدار مليون 662 ألف إلى 26 مليون 133 ألف شخص أي انتقلت نسبة من العمل إلى البطالة، إذ بلغ معدل العمالة 42.0% بانخفاض 3.4 نقطة مئوية مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

كذلك، انخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 538 ألف شخص، وانخفض عدد العاملين في مجال البناء بمقدار 248 ألف شخص، كما انخفض عدد العاملين في قطاع الخدمات بمقدار 903 ألف شخص، بينما زاد عاملو قطاع الصناعة بمقدار 26 ألف شخص.

حتى نهاية مارس الماضي، بلغ عدد القوى العاملة (العاملين والعاطلين عن العمل) نحو 30 مليون و104 ألف فرد بانخفاض مليونين و235 ألف شخص، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

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وأورد تقرير الإحصاء التركي، أن نسبة الأشخاص الذين يعملون بدون ضمان اجتماعي، فيما يتعلق بالوظيفة الرئيسية 29.1%، بانخفاض 4.8 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، بلغ معدل العمالة غير المسجلة 18.6% بانخفاض قدره 4.5 نقطة مئوية في القطاع غير الزراعي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بالنسبة للفئة العمرية 15-64، كان معدل البطالة 13.5%، ومعدل البطالة غير الزراعية 15.1%. فيما بلغ معدل بطالة الشباب بين سن 15-24 سنة 24.6%.

وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 6.17 ليرة/ دولار واحد