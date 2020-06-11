- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إحسان الفقية.. الأردنية الداعمة للإخوان (فيديوجراف) والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
تعتبر إحسان الفقيه من أبرز الأبواق الإخوانية الداعمة للإرهاب، بعد أن أنتهى بها الحال في قطر .
تواجدت في السعودية والإمارات عام 2007م وتم سجنها في سجن الحائر بمدينة الرياض بالسعودية .
بدأت بالدعم الإعلامي للإخوان في تركيا، كما لها جهود في دعم ما يسمى بالخلافة العثمانية وخطط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والدفاع المستميت عنهم في مقالاتها ومواقع التواصل الإجتماعي .
كما أنها تنشط عبر صفحاتها في تويتر وموقعها الرسمي للأساءة للإمارات والسعودية ومصر، خدمة لقطر وتركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إحسان الفقية.. الأردنية الداعمة للإخوان (فيديوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.