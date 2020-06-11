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نزاعان عشائريان في ذي قار والبصرة

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افاد مصدر امني، الخميس، بأن بحدوث نزاعين عشائريين في ذي قار والبصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء الرفاعي بذي قار، ما ادى الى مقتل شخص طعنا بالسكين واصابة اخر".

 

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واضاف ان "القوات الامنية تدخلت في محاولة للسيطرة على الحادث".

 

وفي البصرة، اكد المصدر ذاته ان "قوة امنية توجهت الى نزاع عشائري ضمن منطقة المفتية في البصرة، في محاولة للسيطرة على نزاع عشائري تسبب باصابة شخص بجروح خطيرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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