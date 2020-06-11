كربلاء تؤجل امتحانات المتوسطة والاعدادية

اعلنت محافظة كربلاء، الخميس، عن تاجيل امتحانات المتوسطة والاعدادية.

وقال المحافظ نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تأجيل امتحانات مدارس المتوسطة والاعدادية الى اشعار اخر".

واضاف انه "سيتم التنسيق مع تربية كربلاء حول تحديد موعد الامتحانات".