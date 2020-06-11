الكاظمي: مشروع صدر القناة كلف أكثر من مليار دولار والآن هو مكب للنفايات

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن مشروع صدر القناة في بغداد كلف أكثر من مليار دولار، مشيراً الى أنه تحول الى مكب للنفايات.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي في بغداد، إن "مشروع صدر القناة كلف أكثر من مليار دولار والآن هو مكب للنفايات"، كاشفاً عن "تأسيس خلية للإصلاح المالي والإداري".

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وأضاف "سنتخذ إجراءات إصلاحية قريباً تخص الوضع المالي والإداري"، مشدداً بالقول "لن نقبل بالاعتداء على مؤسسات الدولة تحت أي عنوان".