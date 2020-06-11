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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يبحث مع أمين مجلس التعاون الخليجي مستجدات الأوضاع في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، اليوم مع أمين عام مجلس التعاون الدول الخليج العربية، الدكتور، نايف الحجرف، مستجدات الأوضاع في اليمن .
وقال رئيس الوزراء في تغريدة له بتويتر، أن اللقاء بحث آليات العمل المشترك وأوجه التعاون وسبل الدعم المطلوب .. مؤكداً أن تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير خطط الدعم والتعاون بين اليمن والمجلس خطوة ملحة وهامة للتسريع في استقرار واعادة بناء اليمن وتعزيز أمن المنطقة.
وأستعرض رئيس الوزراء مع الحجرف خلال إتصال مرئي، نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة وجهود إحلال السلام ومواجهة كورونا
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