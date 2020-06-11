تركيا تنشئ جسرا جويا للوفاق الليبية لدعمها بالسلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت حكومة الوفاق في ليبيا أن تركيا أعلنت اليوم عن فتح جسر جوي مع طرابلس .



وقالت حكومة الوفاق، الخميس، إن "4 طائرات عسكرية تركية من نوع C130 هبطت في مصراتة، مؤكدة أنها تحمل دعماً لوجستياً".

كما أضافت أن "13 طائرة تركية دخلت الأجواء الليبية اليوم".

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وفي وقت سابق، الخميس، أفادت معلومات لـ"العربية" و"الحدث"، بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية في طريقها إلى غرب ليبيا، موضحة أن طائرتين أقلعتا من إسطنبول والثالثة من قاعدة قونيا.

إلى ذلك أوضحت أن سفينة الشحن CIRKIC التي أبحرت من ميناء إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالي والتي لم تتمكن فرقاطة يونانية تتبع لعملية ايريني من تفتيشها أو إيقافها، تقترب من موانئ غرب ليبيا.

يأتي هذا بعد أن كشف موقع "فلايت رادار" الإيطالي، في وقت سابق اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من غرب ليبيا.

يذكر أن تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من مرة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى ميليشيات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الليبي، على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد.

في وقت تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى محاول حض كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي على استئناف الحوار والمفاوضات، بغية السعي إلى التوصل لحل سياسي