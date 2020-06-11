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إحسان الفقية.. الأردنية الداعمة للإخوان (فيديوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

إحسان الفقية.. الأردنية الداعمة للإخوان (فيديوجراف)

متابعات_ الخليج 365

تعتبر إحسان الفقيه من أبرز الأبواق الإخوانية الداعمة للإرهاب، بعد أن أنتهى بها الحال في قطر .

 

تواجدت في والإمارات عام 2007م وتم سجنها في سجن الحائر بمدينة الرياض بالسعودية .

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بدأت بالدعم الإعلامي للإخوان في تركيا، كما لها جهود في دعم ما يسمى بالخلافة العثمانية وخطط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والدفاع المستميت عنهم في مقالاتها ومواقع التواصل الإجتماعي .

 

كما أنها تنشط عبر صفحاتها في تويتر وموقعها الرسمي للأساءة للإمارات والسعودية ومصر، خدمة لقطر وتركيا.

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