شكرا لقرائتكم هجوم على قسم شرطة بكاليفورنيا.. رصاصة تخترق رأس ضابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب ضابط شرطة رفيع في كاليفورنيا بالرصاص في رأسه في وقت مبكر يوم الأربعاء في هجوم على مركز للشرطة وصفه المحققون بأنه كان مخطط له.

وقد فتح الجاني النار حوالى الساعة 3:45 صباحا على مركز للشرطة فى باسو روبلز. وقال ايان باركنسون من مقاطعة سان لويس إن الضابط أصيب بينما كان يرد على اطلاق النار. وقال باركنسون إن الرصاصة اخترقت رأس الضابط الرفيع وهو في حالة خطيرة. وأضاف: "نشعر أن هذا كان كميناً وخطط له، وأن المجرم كان ينتظر خروج الضباط من قسم الشرطة والاعتداء عليهم".

إطلاق نار آخر

وقال المحققون إنه تم العثور على رجل آخر مقتولا بالرصاص بالقرب من خطوط السكة الحديدية على بعد بضعة مبان من مركز الشرطة وإن القتل له صلة باطلاق نار آخر ،وقالت مصادر إن البحث انتهى دون اعتقال المجرم.

وقال سيبولا إن مطلق النار، هو رجل في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره، حيث أطلق النار على قسم شرطة باسو روبلز أثناء وجود الضباط في الداخل، واستمر إطلاق النار بضع دقائق.

Advertisements

وأفادت إدارة شرطة باسو روبليس بأن إطلاق النار توقف بحلول الساعة 4 صباحًا، ونشرت الإدارة لاحقًا صورة لمشتبه فيه بإطلاق النار.

المشتبه به

وباسو روبلز هي مدينة صغيرة تقع في كاليفورنيا على بعد 175 ميلًا شمال غرب لوس أنجلوس.

"خطابات هجومية"

وجاء إطلاق النار في أعقاب احتجاجات على الصعيد الوطني ضد وحشية الشرطة أثارتها وفاة جورج فلويد عندما محاولة توقيفه من قبل شرطة مينيابوليس أواخر الشهر الماضي.

وألقى النائب بول غواس باللوم في إطلاق النار صباح الأربعاء على بعض الخطابات الهجومية الناشئة عن الاحتجاجات. وتساءل "ماذا كنت تتوقع أن يحدث بعد أن حمل مثيرو الشغب اليساريون العنيفون لافتات تزعم أن "الشرطي الجيد الوحيد هو شرطي ميت".

يأتي إطلاق النار في أعقاب هجمات أخرى على شرطة إنفاذ القانون في الأسابيع الأخيرة على طول الولايات المتحدة الأميركية.