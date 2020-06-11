شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كمية كبيرة من الهواتف مع راكب عالق بالكويت فور وصوله مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة بحوزة راكب مصري فور وصوله من الكويت إلي مبنى الركاب رقم 2، حيث حاول إخفاء المضبوطات داخل جيوب سحرية في حقائبه وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، بأن أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران الجزيرة، والقادم عليها العالقين المصريين من الكويت، اشتبه حافظ منشاوي مأمور الجمرك في راكب مصري الجنسية، قام طاهر سعيد مكي رئيس القسم بتكليف أمجد رفعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة ، وتلاحظ وجود عبوات بكميات كبيرة، وتم العرض على مصطفى حلمي الجندي مدير إدارة الحركة كلف أحمد أمين محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ، ضبط معه كميات كبيرة من الهواتف المحمولة واكسسواراتها داخل حقائبه محاولا تهريبها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية .

أمر الدكتور ماجد موسى مدير جمرك مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب واتخاذ الاجراءات القانونية معه .