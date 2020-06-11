شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تناقش قضايا سد النهضة والأزمة الليبية فى الصالون السياسى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي الرابع غدا الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وسيتم بثه مباشرا عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستعرض الصالون هذه المرة فرص وتحديات الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال عدة محاور أهمها الملف المائي المصري ومستجدات الأوضاع حول سد النهضة، والتحديات التي تواجه مصر من الحدود الغربية والأزمة الليبية وما تمثله من اهتمام لمصر، كما سيتم تسليط الضوء على دور المجتمع الدولي وتأثيره في القضايا المختلفة للقارة الأفريقية وخصوصا سد النهضة والأزمة الليبية.

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وفي إطار التعامل الدولي مع جائحة كورونا يتطرق الصالون لطرح تأثير كورونا في القاروة الأفريقية، ودور الاتحاد الأفريقي في القضايا المختلفة.

يذكر أن التنسيقية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية التى تتصافر جهودها في كافة قضايا المجتمع وخدمته والتي تهم المصلحة العامة وخدمة صالح المجتمع.