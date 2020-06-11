دفاع النواب توافق على 59.8 مليار موازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة 20/21

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقة اللجنة علي موازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي بلغت جملتها 59.8 مليار جنيه مقابل 51.5 مليار جنيه العام الجاري 2019/2020.

وقال عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن موازنة وزارة الداخلية بلغت خلال العام الجديد 2020/2021 بلغت 16.7 مليار جنيه، فيما بلغت موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية 3.5 مليار جنيه، وكذا بلغت موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون نحو 277.1 مليار جنيه.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن موازنة مصلحة السجون قدرت العام المالي الجديد بنحو 2.1 مليار جنيه، أما موازنة مصلحة الأمن والشرطة تقدر ب 36 مليار جنيه، وموازنة صندوق تطوير الأحوال المدنية قدرت 2020/2021 بنحو 1.1 مليار جنيه.

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وتابع عامر، أن اللجنة أوصت وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة علي مدار العام المالي لتلبية احتياجات وزارة الداخلية بما يحقق أهدافها وتطوير ادائها، مؤكدة دعمها لمطالب "الداخلية" بما يحقق تطوير قدراتها للقيام بمهامها علي أكمل وجه.