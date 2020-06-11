شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن إرسال بدل الصحفيين للمؤسسات القومية الاثنين القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو 2020، سيرسل للمؤسسات الصحفية القومية صباح يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 وأنه سيكون جاهزا للصرف على الفور، مشددة علي ضرورة بدء المؤسسات في إجراءات صرف البدل فور وصوله.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد ارسلت من قبل لرؤساء المؤسسات الصحفية الضوابط والمعايير اللازمة للبروتوكولات الطبية التي عقدتها الهيئة مع المركز الطبي لسكك حديد مصر ومستشفى عين شمس التخصصي لتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، لنشرها في أماكن واضحة بالمؤسسة وإخطار العاملين بها، وتتضمن الضوابط ما يلي:

1.- موافاة الهيئة الوطنية للصحافة بتقرير طبي معتمد من المؤسسة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأزمة ورئيس الإدارة الطبية بشأن الحالة الطبية يؤكد احتمال إصابته بفيروس كورونا بدرجة كبيرة وليست أعراض عادية أو لمجرد إجراء كشف للاطمئنان، وإرساله لأمين عام الهيئة.

2.- إصدار خطاب معتمد من الهيئة موجهاً لإحدى الجهات الموقع معها البروتوكول لاستقبال الحالة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

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3.من يرغب في إجراء مسحة للاطمئنان في حالة عدم الإصابة وعدم صدور تقرير طبي من لجنة الأزمة، يتحمل الزميل 80% "800 جنيه" من قيمة إجراء المسحة وتتحمل الهيئة الوطنية للصحافة 20 % .

4.في حالة ثبوت إيجابية الإصابة واحتجاز المريض في المستشفى أو مكان العزل، تتحمل الهيئة كامل تكلفة العلاج.

5.سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها الإخطار والتوجه إلى المستشفى والإجراءات الطبية وتكون المتابعة المستمرة بين رئيس إدارة الأزمة في المؤسسة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة المكلف بمتابعة المؤسسة.