شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن تشكيل مرصد لمتابعة 34 وسيلة إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن الفترة المقبلة لن تقبل ظهور أى كيان إعلامى غير مرخص له فى ظل تطبيق القانون والتعامل مع المشهد الإعلامى المصرى طبقا لميثاق الشرف، معلنا عن تشكيل مرصد إعلامى يرصد 34 قناة و إذاعة وأهم البرامج التى تخاطب الرأى العام وأنه يصدر تقارير يومية لمتابعة الأداء وتطبيق الشرف الإعلامى من ناحية أداء الإعلاميين.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النقابة تعمل يوميا فى تلقى أوراق المتقدمين للعضوية و تصاريح مزاولة المهنة لتقنين أوضاعهم، مضيفا :" نتعاون مع جميع الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاعهم و هناك مجموعة كبيرة استجابت وأنه على الفور يتم استلام الأوراق و فحصها".

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وأشار طارق سعدة نقيب الإعلاميين إلى أنه تم منح تصاريح مزاولة المهنه للعديد ممن استوفوا الشروط خلال الفترة الماضية، مناشدا العاملين فى الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، بسرعة التوجه لمقر النقابة لتقنين أوضاعهم فى الشعب الخمسة التى نص عليها القانون وهى الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج حتى لا يقع العاملين فى هذه الوسائل تحت طائلة القانون وفقا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين 2016 التى تحذر مزاولة النشاط الإعلامى دون الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة.

وذكر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من لم يتقدم للحصول على تصاريح مزاولة المهنة أو الحصول على عضوية النقابة من بينها منعه من الظهور على القناة التى يعمل بها لحين تقنين أوضاعه.