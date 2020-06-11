الخطوة تدريجية وستشمل جميع المنتخبات.. جامعة الكرة “تخضع” لاعبات المنتخب النسوي لاختبارات “ Loading ... Loading ... الخطوة تدريجية وستشمل جميع المنتخبات.. جامعة الكرة “تخضع” لاعبات المنتخب النسوي لاختبارات “ كورونا ” والحجر الصحي – اليوم 24

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