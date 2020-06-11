سكان بني ملال بعد قرار رفع الحجر الصحي: “حنا فرحانين” بالمنطقة 1 ويجب على المواطنين الإلتزام- فيديو

عبر سكان بني ملال عن فرحتهم بقرار وزارة الداخلية رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي عن بعض المناطق التي صنفتها في المنطقة 1، من بينها جهة بني ملال خنيفرة.

وأكد الملاليون، أن تصنيف بني ملال ضمن المنطقة 1 انتصار للسكان، والسلطات على مجهوداتهم، خلال الفترة الماضية، معبرين عن فرحتهم بهذا القرار، الذي سيمكن من عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأشار المتحدثون، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات بالحفاظ على الكمامات، ومسافة الأمان، وإرشادات وزارة الصحة، لأن أي تهاون سيعيد تصنيف المنطقة ضمن منطقة التخفيق 2.