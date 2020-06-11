عرفت الحصيلة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة تسجيل 29 شخصا تمركزت جلها في 5 جهات مصنفة ضمن داخل المنطقة رقم 2 والتي لازالت تخضع لقيود الحجر الصحي.
وتم تسجيل 10 إصابات من أصل 29 حالة في جهة مراكش-آسفي، وبالضبط في مدينة مراكش لمخالطين لحالات سجلت في بؤر عائلية، و10 إصابات بجهة الدار البيضاء السطات، وبالتحديد في مدينة الدار البيضاء.
أما في الجهة الشمالية، فقد تم تسجيل 6 إصابات في كل من مدينتي العرائش وطنجة، وحالتين في مدينة فاس، وحالة واحدة بمدينة القنيطرة ضمن بؤرة مهنية.
كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي لكورونا في 24 ساعة.. 29 إصابة سجلت كلها في المنطقة 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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