التوزيع الجغرافي لكورونا في 24 ساعة.. 29 إصابة سجلت كلها في المنطقة 2

عرفت الحصيلة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة تسجيل 29 شخصا تمركزت جلها في 5 جهات مصنفة ضمن داخل المنطقة رقم 2 والتي لازالت تخضع لقيود الحجر الصحي.

وتم تسجيل 10 إصابات من أصل 29 حالة في جهة مراكش-آسفي، وبالضبط في مدينة مراكش لمخالطين لحالات سجلت في بؤر عائلية، و10 إصابات بجهة الدار البيضاء السطات، وبالتحديد في مدينة الدار البيضاء.

أما في الجهة الشمالية، فقد تم تسجيل 6 إصابات في كل من مدينتي العرائش وطنجة، وحالتين في مدينة فاس، وحالة واحدة بمدينة القنيطرة ضمن بؤرة مهنية.