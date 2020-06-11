حصيلة كورونا في المغرب.. إصابة 29 شخصا و18 حالة شفاء و0 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إصابة 29 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 8537 حالة مؤكدة مع استبعاد 16511 حالة.

وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 18 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأربعاء، إلى الساعة السادسة من اليوم الخميس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 7583 حالة بنسبة 88.9 في المائة.

وأضاف المتحدث أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لتستقر الحصيلة في 211 حالة في الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة.