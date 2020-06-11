الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الخميس، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة.

وقالت الكيلة في بيان صحافي، إن الحالة الأولى سُجّلت لشاب (31 عاما) في قرية الكروم جنوب غرب الخليل، وأن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطيه لمعرفة سبب الإصابة.

وذكرت أن الحالة الثانية لشابة (30 عاما) في السموع جنوب الخليل، وانتقلت إليها العدوى عن طريق إحدى قريباتها في بلدة حورة في بئر السبع.

وبتسجيل الإصابتين الجديدتين، ترتفع حصيلة الإصابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى 669 إصابة.

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ويوم أمس الأربعاء، سجّلت غزة، إصابتين جديدتين بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي المُسجّل في القطاع إلى 72، فيما سُجّلَت إصابة جديدة كذلك في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس لفتاة (17 عاما) من قرية عزون العتمة بمحافظة قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان، إن المصابَين من بين العائدين للقطاع مؤخرا، وكانا متواجدَين في مركز للحجر الصحي، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت: "يرتفع إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ آذار/ مارس الماضي إلى 72 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، وتعافي 41 حالة، وما زالت 30 إصابة تتلقى العلاج".