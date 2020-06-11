كورونا: روسيا تسجل ما يزيد عن نصف مليون حالة وتطرح علاجا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافقت وزارة الصحّة الروسيّة على دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، بعد تسجيلها ما يزيد عن نصف مليون حالة، اليوم الخميس.

وقال صندوق الثروة السيادية الروسي، الذي دعم التجارب على الدواء ويملك حصة 50% في شركة "كيم رار" المصنعة له، إن الشحنات الأولى من الدواء المضاد للفيروسات والذي يحمل اسم "أفيفافير" وصلت لبعض المستشفيات والعيادات في أنحاء البلاد.

وأقرت وزارة الصحة استخدام الدواء بموجب عملية خاصة سريعة بينما ما زالت التجارب السريرية، التي تجرى لفترة أقصر وبأعداد أقل من المتبع في دول أخرى، جارية. وليس هناك حتى الآن لقاح لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولم تظهر تجارب عدة أدوية على البشر فاعليتها بعد.

وقال رئيس الصندوق السيادي، كيريل ديميتريف، الأسبوع الماضي إن "هناك خططًا لإنتاج ما يكفي من العقار لعلاج 60 ألف مريض شهريًا". وذكر، يوم الخميس أن "أكثر من عشر دول طلبت إمدادات من الدواء".

Advertisements

وأضاف أن المفاوضات جارية لتوريد الدواء لجميع الأقاليم الروسية تقريبا وأن سبعة من أقاليم البلاد التي تتجاوز 80 إقليمًا تلقت الشحنات الأولى، اليوم الخميس.

وبلغ عدد المصابين في روسيا ما يزيد عن 50 ألف، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة لكن معدل الوفيات منخفض نسبيًا، حيث بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و500 حالة وهو ما أثار جدلًا.

ورفعت إدارة الصحة في موسكو، أمس الأربعاء عدد الوفيات خلال شهر أيار/ مايو الماضي، مشيرة إلى تغيير في أسلوب تحديد سبب الوفاة للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية أخرى.