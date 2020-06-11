المجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية ينعيان استشهاد القائد نصر بصير الصالحي

الخميس 11 يونيو 2020

نعى المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية، القائد صر بصير الصالحي، قائد قوات الحزام الأمني بمديرية مودية محافظة أبين، الذي اسشتهد في عملية إرهابية غادرة صباح اليوم الخميس، فيما يلي نصه:



وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

صدق الله العظيم

بحزنٍ وأسى بالغين ينعي المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة القوات المسلحة الجنوبية ، استشهاد القائد البطل نصر بصير الصالحي، قائد قوات الحزام الأمني بمديرية مودية محافظة أبين ، في عملية إرهابية غادرة صباح اليوم الخميس.

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وبهذا المصاب الجلل تتوجه قيادة المجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية بالتعازي والمواساة، إلى أسرة وذوي الشهيد البطل ، وإلى كل رفاقه وزملائه من منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة، سائلين المولى ان يعصم قلوبهم جميعاً بالصبر والسلوان.

إن استشهاد البطل الصالحي شكل دون شك خسارة كبيرة على شعبنا وقواته المسلحة، باعتباره أحد أبطال معركة تحرير الجنوب من المليشيات الحوثية ، وكذا تطهيره من قوى الإرهاب والتطرف لتنظيمي القاعدة وداعش المدعومين من جماعة الإخوان ،كما انه كان يمثل أحد أسود معركة اجتثاث الإرهاب وردع المليشيات الغازية للجنوب.

إن إقدام قوى الإرهاب والتطرف التابعة لجماعة الإخوان، على استهداف القائد البطل نصر الصالحي، في ظل اشتداد معركة اجتثاث الإرهاب ،التي تخوضها قواتنا المسلحة الجنوبية ، يؤكد ضلوع ووقوف ماتسمى بالشرعية اليمنية المختطفة من قبل جماعة الإخوان المدعومة من قطر وتركيا ، في كل الأعمال الإرهابية التي يشهدها الجنوب والتي تستهدف رموزه المؤثرة وفي مختلف المجالات.

إن التاريخ الجنوبي الناصع المرصع ببطولات رفض الاحتلال وتطهير الأرض من أفكار ومشاريع الإرهاب والتطرف، سيحتفظ للبطل نصر الصالحي بمكانة مميزة، كواحد ممن لقنوا المنظومة الداعمة للإرهاب، والمتدثرة برداء الشرعية دروساً بليغة ، دفعتها للانتقام منه بهذه الصورة الغادرة والجبانة، بعيد أيام قليلة من ارتكابها لجريمة مماثلة، باستهداف المصور البطل نبيل القعيطي في العاصمة عدن ، مايؤكد اننا أمام قوى إرهابية ذات خبرة ونمط موحد في استهداف رموز الوطن الجنوبي.

إن المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته المسلحة وهما ينعيان استشهاد البطل نصر بصير الصالحي، فإنهما يتعهدان بمواصلة معركة مواجهة واجتثاث الإرهاب، وتطهير الأرض الجنوبية من كل معتد وغازٍ وطامع.

رحم الله الشهيد البطل نصر بصير الصالحي وكل شهداء الجنوب، وتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنهم فسيح جناته .

إنّا لله وإنّا إليه راجعون