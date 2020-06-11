شكرا لقرائتكم خبر عن 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 31 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 457 حالة, فيما تم تسجيل 354 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 6568 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 9650, منهم 98 حالة في غرف العناية المركزة.
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