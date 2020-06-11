شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأميركي لإيران : لا نريد نسخة من حزب الله على حدود المملكة والان نبدء بالتفاصيل

- سياستنا تجاه إيران أضعفت إيران وأثرت على دعمها لحزب الله

- نضغط لوقف أي تمويل إيراني للحوثيين وسعداء بنتائج العقوبات التي فرضناها على إيران

قال المبعوث الأميركي لإيران براين هوك : "لا نريد أن نرى نسخة من حزب الله على حدود المملكة، مضيفا أن السياسة الأمريكية تجاه إيران أضعفتها وأثرت على دعمها لحزب الله.

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وأضاف في حديثه لقناة العربية : رأيت الأسلحة التي قدمتها إيران للحوثيين أثناء زيارتي للمملكة، وأن واشنطن تضغط لوقف أي تمويل إيراني للحوثيين، مؤكدا أن إيران تزود حزب الله اللبناني بـ 70 % من ميزانيته

وأوضح أن البؤس الذي سببه النظام الإيراني لشعبه يسببه حزب الله للبنانيين، مضيفأ أن الإدارة الأمريكية لا ترى فارقا بين المعتدلين والمتشددين في إيران، وأن الشعب الإيراني لا يستحق الانتخابات المزيفة التي يجريها النظام.

وأضاف : إيران فقدت نفوذها في العراق، وسعداء بنتائج العقوبات التي فرضناها على إيران".