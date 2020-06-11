شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 890 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي، ان الحالات توزعت على 22 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لمخالطين لمصاب، وحالة واحدة من الكوادر الطبيّة العاملة على رعاية المصابين، وحالة لسائق شاحنة أجنبي قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 642 حالة.

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